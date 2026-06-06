La Scuola di Musica Le 7 Note conclude l' anno accademico 2025 26 con una grande festa della musica

La Scuola di Musica Le 7 Note ha organizzato una festa per chiudere l’anno accademico 202526. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti della scuola, che si sono esibiti durante la giornata. La manifestazione si è svolta nel territorio della città e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle esibizioni o sul numero di partecipanti.

Arezzo, 6 giugno 2026 – La Scuola di Musica Le 7 Note conclude l'anno accademico 202526 con una grande “festa della musica” che ha come protagonisti gli allievi e i docenti della scuola. Due gli appuntamenti aperti alla cittadinanza che si terranno presso la CaMu – Casa della Musica, all'interno del Palazzo della Fraternita dei Laici, nel cuore di Arezzo, in Piazza Grande. Il primo, domenica 7 giugno alle ore 16,30 prevede una maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco le diverse anime della Scuola: repertorio classico e moderno. Parteciperanno il Coro Viscantus diretto dal M° Silvia Vajente, gli allievi della Modern Academy (la sezione dedicata ai corsi di musica moderna) e l’Ensemble Strumentale Le 7 Note. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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