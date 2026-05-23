Estate foggiana con i big della musica | tutti i concerti in programma dal Gargano ai Monti Dauni

Notizia in breve

Durante l’estate, la regione di Foggia ospiterà numerosi concerti di artisti noti, con eventi che si svolgeranno sia lungo la costa del Gargano che sui Monti Dauni. Le serate sono state annunciate e prevedono esibizioni di musica dal vivo in diverse location all’aperto. Le date sono state pubblicate e gli organizzatori hanno iniziato a promuovere gli eventi, che attireranno pubblico da diverse zone.