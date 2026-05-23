Estate foggiana con i big della musica | tutti i concerti in programma dal Gargano ai Monti Dauni

Da foggiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’estate, la regione di Foggia ospiterà numerosi concerti di artisti noti, con eventi che si svolgeranno sia lungo la costa del Gargano che sui Monti Dauni. Le serate sono state annunciate e prevedono esibizioni di musica dal vivo in diverse location all’aperto. Le date sono state pubblicate e gli organizzatori hanno iniziato a promuovere gli eventi, che attireranno pubblico da diverse zone.

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Con l’arrivo della bella stagione la Capitanata si prepara a trasformarsi in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Da fine maggio fino ad ottobre, le piazze dei borghi della Capitanata, dal suggestivo entroterra alle coste del Gargano, ospiteranno un cartellone di eventi straordinario. Un mix. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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