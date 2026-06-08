La Ruota della Fortuna Samira Lui scatenata | prima balla poi fa una gaffe

Notizia in breve

Nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, trasmessa l’8 giugno, la conduttrice Samira Lui ha ballato con un abito lungo da sera e ha mostrato entusiasmo durante la gioco. Durante l’evento, ha commesso alcune imprecisioni in relazione al tabellone e si è lasciata andare a movimenti energici, sorprendendo il pubblico e il conduttore. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i dettagli delle gaffe o delle scelte di scena.