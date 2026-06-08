La Ruota della Fortuna Samira Lui scatenata | prima balla poi fa una gaffe
Nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, trasmessa l’8 giugno, la conduttrice Samira Lui ha ballato con un abito lungo da sera e ha mostrato entusiasmo durante la gioco. Durante l’evento, ha commesso alcune imprecisioni in relazione al tabellone e si è lasciata andare a movimenti energici, sorprendendo il pubblico e il conduttore. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i dettagli delle gaffe o delle scelte di scena.
Nella puntata dell’8 giugno de La Ruota della Fortuna, Samira Lui si scatena, sorprendendo Gerry Scotti, fra balletti con l’abito lungo da sera e piccole gaffe di fronte al tabellone. Mentre il campione cambia (a sorpresa) grazie ad una vittoria maxi. La Ruota della Fortuna, Samira si scatena con l’abito lungo. La Ruota della Fortuna non si ferma e continua a dominare l’access prime di Canale 5 grazie a ritmo, grandi vittorie e divertimento. Protagonisti indiscussi Gerry Scotti e Samira Lui, una coppia ormai consolidata alla guida della storica trasmissione di Mike Bongiorno, tornata sul piccolo schermo proprio grazie a Gerry. Come sempre la puntata si è aperta con l’ingresso in studio di Samira Lui che ha svelato il nuovo balletto della settimana. 🔗 Leggi su Dilei.it
Choc a la Ruota della Fortuna, Samira Lui si è...
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