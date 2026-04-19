La puntata del 19 aprile de La Ruota della Fortuna regala ancora una volta sorrisi, divertimento e un gioco adrenalinico. Al timone un Gerry Scotti che anche di domenica non rinuncia a portare spensieratezza nelle case degli italiani, affiancato da Samira Lui. La Ruota della Fortuna, Andrea nuovo campione. Ad aprire la puntata del 19 aprile de La Ruota della Fortuna un sorridente Gerry Scotti, pronto ad annunciare l’arrivo di Samira Lui. La showgirl ha fatto il suo ingresso in studio scendendo le scale con il suo ormai iconico balletto. Per l’occasione ha scelto un abito da sera nero ed elegantissimo con uno scollo a cuore e paillettes. “Ma dove va!”, ha scherzato Gerry.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la gaffe di Gerry Scotti diverte Samira Lui

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime: vittoria clamorosa

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