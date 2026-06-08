La Roma stacca l’assegno all’Atalanta e sblocca D’Amico | l’ufficialità arriva questa settimana

La Roma ha versato un pagamento all’Atalanta, ufficializzando il trasferimento di Tony D’Amico. La società ha concluso l’accordo e l’annuncio ufficiale è atteso entro questa settimana. D’Amico si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. La trattativa si è svolta senza complicazioni e senza rivelare dettagli economici. La firma di D’Amico segna il primo acquisto del club in questa sessione di mercato.

La Roma ha trovato la via per chiudere in fretta. Per portare Tony D’Amico nella Capitale senza attendere i tempi naturali della burocrazia contrattuale, i Friedkin hanno deciso di mettere mano al portafoglio: il club giallorosso verserà una somma all’ Atalanta come indennizzo per la liberazione anticipata del dirigente, attuale ds dei bergamaschi. L’ufficialità, secondo quanto riportato da La Repubblica nell’edizione odierna, è attesa nel corso di questa settimana. I Friedkin accelerano: assegno ai Percassi per chiudere subito. La mossa dei proprietari americani è pragmatica e diretta: piuttosto che attendere e rischiare di prolungare un’estate di incertezza nella struttura dirigenziale, la Roma ha scelto di compensare economicamente l’ Atalanta per ottenere D’Amico in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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