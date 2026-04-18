Allo stadio Olimpico, Roma e Atalanta si sono affrontate in un pareggio 1-1. Krstovic ha aperto le marcature per la squadra ospite, mentre Hermoso ha pareggiato i conti per i padroni di casa. Entrambe le formazioni cercavano i tre punti per migliorare le proprie posizioni in classifica, ma alla fine il risultato è stato di parità. La partita si è conclusa con un punto a testa, senza vincitori né vinti.

Roma 18 aprile 2026 -.Avevano entrambe bisogno di un successo per dare un senso alle rispettive classifiche, ma all'Olimpico ha vinto l'equilibrio. Finisce 1-1 tra Roma e Atalanta: Krstovic sblocca il match in favore degli orobici, la risposta di Hermoso allo scadere della prima frazione, in una gara molto divertente, ma senza vincitori. Il punto a testa non soddisfa nessuna delle due squadre, lasciando entrambe a gravitare rispettivamente al sesto e settimo posto. Primo tempo. I due allenatori confermano le ipotesi della vigilia da entrambe le parti e schierano le rispettive formazioni previste. Gasperini sceglie Mancini, N'Dicka ed Hermoso, la sua difesa tipo, a protezione di Svilar.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Atalanta 1-1: Krstovic la sblocca, Hermoso risponde, solo pari all'Olimpico

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