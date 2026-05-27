Un dirigente di una squadra di calcio si trasferisce alla Roma, mentre un altro passa all’Atalanta. Il passaggio di un dirigente avviene dopo un periodo di collaborazioni con l’attuale allenatore dell’Atalanta. La decisione di uno dei due coinvolge un rapporto professionale già consolidato con l’allenatore della squadra di provenienza. Il nuovo dirigente all’Atalanta ha già una lunga esperienza nel settore e potrebbe portare cambiamenti nella strategia sportiva.

? Domande chiave Come influirà il legame tra D’Amico e Gasperini sul mercato della Roma?. Quale strategia adotterà Giuntoli per mantenere i successi dell'Atalanta?. Perché l'addio di Sarri alla Lazio accelera il rimescolamento dei dirigenti?. Chi sarà il prossimo profilo di alto livello a cambiare squadra?.? In Breve D'Amico si ricongiunge a Gasperini dopo quattro anni di successi all'Atalanta. Giuntoli arriva dall'esperienza maturata in Juventus e Napoli per gestire l'Atalanta. Maurizio Sarri interrompe il rapporto con la Lazio dopo una sola stagione. Il rimescolamento dirigenziale coinvolge i pilastri strategici dei club di Serie A. Tony... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Effetto domino: D’Amico vola alla Roma, Giuntoli arriva all’Atalanta

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Da D'Amico al Milan a Giuntoli alla Dea. E poi Manna, Tare Giaretta e... effetto domino tra i dsIl mercato dei direttori sportivi sta iniziando a muoversi, anche se ancora non si sono concretizzati cambi di ruolo ufficiali.

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D'Amico piace al Milan, Giuntoli alla Dea. E poi Manna, Tare, Giaretta: effetto domino tra i dsIl (possibile) giro dei direttori sportivi non è ancora partito ma ha già riservato un bel po' di colpi di scena. Ecco lo scenario ... gazzetta.it