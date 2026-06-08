la religione fa bene al pil

Uno studio rivela che la crescita economica è stata influenzata dagli ordini cistercensi, che hanno promosso valori di lavoro duro e parsimonia, piuttosto che dal protestantesimo come sosteneva Weber. La diffusione di queste pratiche ha contribuito allo sviluppo del capitalismo, evidenziando il ruolo delle comunità religiose nel favorire comportamenti economici. La ricerca sfida l'idea che la religione protestante sia stata il principale motore della crescita economica.

Miti duri a morire. Sono quelli sul legame tra religione e economia che sopravvivono, anche tra le persone più istruite, nonostante siano privi di riscontri. I principali sono due; il primo riguarda la teoria del sociologo Max Weber (1864-1920) secondo cui alla base del capitalismo vi sarebbe l’etica protestante; il secondo riflette l’idea che la religione sia un fatto privato, un tema di coscienza e, quindi, sostanzialmente privo di effetti pubblici. Ebbene, entrambe le tesi sono false. Iniziando con la celebre teoria weberiana, c’è da dire come essa sia stata da tempo smentita se non perfino rovesciata. In effetti, già 25 anni or sono, in un articolo pubblicato su Social Forces, Jacques Delacroix e François Nielsen esaminavano la fortunata suggestione di Weber derubricandola a «mito». 🔗 Leggi su Laverita.info

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The Middle Class Mirage How Canada Fake Grew Its Economy

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