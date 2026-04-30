Un viaggio da Piacenza al cuore dell' Ucraina | il 15 maggio al Mercato Coperto la cena che fa del bene

Da ilpiacenza.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio al Mercato Coperto di Campagna Amica si terrà una cena benefica con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina. L’evento è stato annunciato questa mattina nella sede del mercato, situato nel centro della città. La serata prevede un menù speciale e coinvolgimento della comunità locale, con l’intento di offrire un contributo concreto a chi sta attraversando momenti difficili a causa della guerra.

Il cuore della nostra città si prepara a battere forte per la solidarietà. È stata presentata questa mattina, giovedì 30 aprile, nella vivace cornice del Mercato Coperto di Campagna Amica, l'iniziativa benefica che promette di portare un aiuto concreto a chi sta vivendo il dramma della guerra.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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