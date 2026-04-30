Un viaggio da Piacenza al cuore dell' Ucraina | il 15 maggio al Mercato Coperto la cena che fa del bene

Il 15 maggio al Mercato Coperto di Campagna Amica si terrà una cena benefica con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina. L’evento è stato annunciato questa mattina nella sede del mercato, situato nel centro della città. La serata prevede un menù speciale e coinvolgimento della comunità locale, con l’intento di offrire un contributo concreto a chi sta attraversando momenti difficili a causa della guerra.

Il cuore della nostra città si prepara a battere forte per la solidarietà. È stata presentata questa mattina, giovedì 30 aprile, nella vivace cornice del Mercato Coperto di Campagna Amica, l'iniziativa benefica che promette di portare un aiuto concreto a chi sta vivendo il dramma della guerra.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

“Viaggio intorno al pomodoro”: il libro per bambini che racconta la sua vera storia (e perché fa bene alla salute)Un sodalizio importante è nato tra una casa editrice del sud, CoccoleBooks di Belvedere Marittimo e la Fondazione Umberto Veronesi, con un obiettivo...

Cioccolato Fondente: il “Peccato di Gola” che Fa Bene al Cuore (e all’Amore!)San Valentino è alle porte e, diciamocelo, non c’è festa degli innamorati senza un pensiero dolce.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Fioritura dei ciliegi in Italia: i luoghi e le date più belle del 2026.

Un viaggio da Piacenza al cuore dell'Ucraina: il 15 maggio al Mercato Coperto la cena che fa del beneIl cuore della nostra città si prepara a battere forte per la solidarietà. È stata presentata questa mattina, giovedì 30 aprile, nella vivace cornice del Mercato Coperto di Campagna Amica, l'iniziativ ... ilpiacenza.it

Un viaggio da Piacenza al cuore dell’Ucraina: il 15 maggio cena benefica al Mercato CopertoIl cuore della nostra città si prepara a battere forte per la solidarietà. È stata presentata questa mattina, giovedì 30 aprile, nella vivace cornice del ... piacenzasera.it