Durante l’evento Riminiwellness, un rappresentante di Barilla ha presentato una nuova pasta ricca di proteine vegetali. La confezione contiene 20 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto. Achilli, portavoce dell’azienda, ha spiegato che questa pasta è pensata per chi cerca un’alimentazione più equilibrata e sostenibile. La presentazione si è svolta davanti a un pubblico di addetti ai lavori e appassionati del settore.

Achilli (Barilla): "20 grammi di proteine di origine vegetali ogni 100 di prodotto per chi non vuole rinunciare al gusto di un buon piatto di pasta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Riminiwellness, da Barilla la pasta che fa bene al corpo e al pianeta

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