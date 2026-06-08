La Promessa è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in Spagna con protagonista una famiglia di nobili colleziona oltre un milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. Un grande successo che i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di premiare in occasione del periodo estivo appena iniziato. Scendendo nei dettagli, La Promessa raddoppierà la propria messa in onda in televisione. La soap opera iberica andrà in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rete 4 e debutterà anche al sabato in prima serata. A partire dal 20 giugno, il pubblico potrà assistere ad una puntata serale della loro soap opera preferita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa raddoppia su Rete 4: arriva una bella notizia per i fans

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La Promessa - Anticipazioni 14 e 15 Aprile 2026 - MANUEL PERDONA TONIO

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Dalla sanità ai rifiuti la gestione Schifani in Sicilia è un fallimento. Sul caso della discarica Timpazzo il Presidente Schifani non ha nulla da dire? Proprio per questo ho depositato un'interrogazione. I siciliani hanno diritto di sapere. Mentre la Regione Siciliana r x.com