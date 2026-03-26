La Promessa cambia di programmazione | la bella notizia per i fans

La soap opera italiana La Promessa ha annunciato un cambio di programmazione. La serie, trasmessa tutti i giorni della settimana, vede protagonisti Manuel e Alonso, e viene seguita da circa 2 milioni di spettatori su Rete 4. La trasmissione continua a mantenere un ruolo di rilievo nel palinsesto televisivo, attirando un pubblico fedele e numeroso.

La Promessa è tra le soap opera di maggiore successo in Italia. In onda da lunedì alla domenica, le vicende con Manuel ed Alonso registrano quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. In queste ore, è stata annunciata una bella novità per i fans dello sceneggiato spagnolo. In particolare, Mediaset ha comunicato un cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda de La Promessa. Venerdì 27 marzo andrà in onda una puntata extra large della soap opera con orario d'inizio fissato per le 19:25. Sabato 28 e domenica 29 marzo, le puntate saranno trasmesse dalle ore 19:40 fino alle 20:30. Le vicende con Alfonso e Manuel avranno una durata maxi in occasione di questo weekend. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Promessa cambia di programmazione: la bella notizia per i fans Articoli correlati Grande Fratello Vip cambia programmazione su Canale 5: bella novità per i fansTra i programmi più attesi di questa stagione televisiva vi è il ritorno del Grande fratello vip. Leggi anche: Il Paradiso delle signore allunga su Rai 1: la bella notizia per i fans Contenuti utili per approfondire Promessa cambia Temi più discussi: Montecassiano, tanti like in cambio di soldi facili ma è una truffa: in fumo 7.500 euro. Ecco come funzionava la truffa; Mullin al DHS, il cambio al vertice che non cambia la linea; Il calo delle accise: una mancetta in cambio del SI’; Capanni e bagni in zona Torre: la promessa di chef Cedroni. La Promessa: anticipazioni mercoledì 25 marzo! Il piano di Curro e Lope fallisceNella puntata del 25 marzo, due giovani finiscono nei guai per un acquisto azzardato, mentre un altro rischia economicamente. serial.everyeye.it La Promessa svolta cruciale in arrivo tra segreti svelati e colpi di scenaLa Promessa, le anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile su Rete 4 Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile, la telenovela spagnola La Promessa, in onda ... assodigitale.it Promessa mantenuta: con le installazioni di questa settimana, viene portato a termine il piano strategico per la raccolta differenziata a Cosenza! Cosenza cambia volto grazie all'innovazione e alla sostenibilità. Un passo avanti per la qualità della vita! #cosenz - facebook.com facebook