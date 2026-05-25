Da oggi, la soap “La Promessa” cambia orario su Rete 4. La serie, seguita ogni giorno da oltre un milione e mezzo di spettatori, continuerà a essere trasmessa, ma con una nuova programmazione. La vicenda di Manuel e Curro resta tra le preferite del pubblico italiano. La modifica riguarda esclusivamente l’orario di messa in onda, senza alterare la durata o i contenuti della fiction. La soap mantiene la sua presenza nel palinsesto della rete.

La Promessa è tra le soap opera più apprezzate dal pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende di Manuel e Curro sono seguite da oltre un milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Rete 4 dov'è sbarcata da ormai diverso tempo. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese ad attuare un cambio di programmazione per quanto concerne la sua messa in onda. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete, La Promessa sbarcherà in prima serata a partire dal mese di giugno. La soap opera made in Spagna andrà in onda ogni sabato in prime time sui teleschermi di Rete 4. Una bella novità che siamo sicuri farà felici i fans delle vicende di Manuel e Curro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa cambia programmazione su Rete 4: la bella novità per i fans

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