La Principessa Martha Louise di Norvegia e il marito, Durek Verrett, sono apparsi in un reality show, suscitando critiche. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione dei media e delle opinioni pubbliche. La coppia ha condiviso scene della loro vita privata e delle attività legate al loro rapporto. La presenza nel programma ha generato reazioni diverse, con alcune persone che hanno espresso disappunto, mentre altre hanno apprezzato l’evento.

La Principessa Martha Louise di Norvegia e il marito Durek Verrett tornano al centro delle polemiche. Dopo aver ceduto a Netflix i diritti esclusivi del loro matrimonio celebrato nel 2024 e dopo la partecipazione al documentario Rebel Royals, la coppia si prepara a debuttare in un nuovo reality show destinato a far discutere. La serie, intitolata Alternative Norway, sarà composta da sei episodi e andrà in onda in autunno. Al centro del programma ci saranno spiritualità, pratiche alternative e incontri con sensitivi e persone che sostengono di comunicare con gli animali. Un progetto che conferma la volontà della figlia maggiore di Re Harald V di proseguire il percorso intrapreso ormai da anni lontano dagli schemi tradizionali della monarchia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Principessa Martha Louise e il marito sciamano in un reality show

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