Dopo una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip, si parla di un possibile abbandono di Adriana Volpe. La showgirl ha dichiarato di non riuscire più a sostenere l’esperienza all’interno del reality. La sua decisione potrebbe portare a una rapida evoluzione della situazione nel corso della trasmissione. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente eventuali cambiamenti nel cast.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da una settimana e già sta mettendo a dura prova i concorrenti al suo interno. Tra le protagoniste assolute: Adriana Volpe, che ha fatto il suo ingresso lo scorso venerdì insieme ad altre tre concorrenti. La conduttrice ha avuto un momento di forte crisi subito dopo la diretta del 20 marzo. La donna è apparsa intenzionata ad abbandonare il Grande Fratello Vip in seguito ad un'aspra lite avuta con Antonella Elia. Subito dopo la puntata, Adriana Volpe ha avuto modo di confrontarsi con la soubrette, dichiarando: "Io ti credevo davvero amica, quando in tv hai detto che non lo eri, per me è stato un colpo durissimo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Adriana Volpe lascia il reality show? “Non ce la faccio”

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, il reality show torna in onda con Ilary Blasi: subito scintille tra Adriana Volpe e Antonella EliaL’edizione 2026 del Grande Fratello VIP debutta ufficialmente martedì 17 marzo su Canale 5, segnando il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi dopo...

Leggi anche: Grande Fratello Vip, perché il nome di Adriana Volpe ‘irrompe’ a 24 ore dall’inizio del reality

Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Ilary Blasi guida il nuovo reality: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e...; Grande Fratello VIP: Il rapporto complicato tra Adriana e Antonella: lo scontro tra le due VIP Video; Grande Fratello Vip, Adriana Volpe entra in casa e già provoca Antonella Elia: Destabilizzante, ma lei risponde a tono; Chi è Adriana Volpe del GF Vip 2026: biografia e curiosità.

Adriana Volpe si ritira dal Grande Fratello Vip 2026? | Lacrime e notte agitata nella casaNotte difficile per Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip 2026 dopo lo scontro con Antonella Elia. ilsussidiario.net

La crisi notturna di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: il confronto con Antonella EliaAdriana Volpe, dopo uno scontro in diretta, ha cercato un chiarimento con Antonella Elia durante la notte del 21/03/2026 e ha confessato il forte desiderio di tornare dalla figlia Gisele ... notizie.it

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, la telecamera coglie Cesara Buonamici con dei fogli tra le mani facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com