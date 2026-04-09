GF Vip 2026 | Mediaset allunga il reality show ecco la data della finale

Mediaset ha deciso di prolungare il GF Vip 2026, annullando l’ipotesi di una chiusura anticipata. La finale del reality show è stata programmata secondo il nuovo calendario, nonostante i bassi ascolti delle prime settimane. La decisione si inserisce in un cambiamento di strategia da parte dell’azienda, che ha scelto di mantenere in onda il programma fino alla conclusione prevista. La data dell’ultima puntata è stata comunicata ufficialmente.

Nonostante i bassi ascolti registrati nelle prime settimane, il GF Vip 2026 non chiuderà in anticipo. Al contrario, Mediaset avrebbe deciso di prolungare la durata del reality show condotto da Ilary Blasi, smentendo le ipotesi iniziali di una finale anticipata ad aprile. Secondo le ultime indiscrezioni, la finale del programma potrebbe andare in onda martedì 5 maggio 2026. Una scelta sorprendente, legata a diversi fattori: dalla conduzione di Ilary Blasi, apprezzata per spontaneità e leggerezza, fino al miglioramento del clima sui social, dove il pubblico sembra ora più coinvolto nelle dinamiche del reality. Nell’ultima puntata, il GF Vip ha registrato 2. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - GF Vip 2026: Mediaset allunga il reality show, ecco la data della finale Avete fatto il funerale del GF Vip troppo presto, Ilary Blasi se la ride: il reality si allunga, ecco quando finisceTra previsioni affrettate e sentenze premature, il destino del Grande Fratello Vip sembrava già scritto. GF Vip, la vendetta di Mediaset contro Fabrizio Corona: il reality si farà?Home » News » GF Vip, la vendetta di Mediaset contro Fabrizio Corona: il reality si farà? Il mondo televisivo italiano si trova nuovamente al centro... GF Vip 2026, esplode la prima lite del Reality: Ibiza contro Raul a 24 ore dall'ingresso nella Casa Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni stasera 7 aprile; GF Vip 2026, Mediaset allunga il reality show: la data della finale; Grande Fratello Vip (3 aprile), anticipazioni: una big è uscita, Ibiza furiosa e polemiche. Chi viene eliminato stasera; Grande Fratello VIP: Le donne della Casa contro Ibiza Video. GF Vip 2026, il reality si allunga: svelata la nuova data della finale e il calendario aggiornatoAddio alla chiusura anticipata del Grande Fratello Vip 2026: il reality show si allunga. Ecco quando andrà in onda l'ultima puntata. cosmopolitan.com GF Vip 2026, Mediaset allunga il reality show: la data della finaleNessuna chiusura anticipata, nonostante i bassi ascolti. Mediaset avrebbe deciso di posticipare la finale del reality show condotto da Ilary Blasi ... today.it “Todaro l’ha dovuta portare di peso”. Delirio e urla al GF VIP: tutti sotto shock - facebook.com facebook