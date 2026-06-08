La prima opera di Donizetti torna in scena | Enrico di Borgogna al Teatro La Fenice
Al Teatro La Fenice, dal 12 al 20 giugno 2026, va in scena “Enrico di Borgogna”, opera in due atti di Gaetano Donizetti. La messa in scena presenta la revisione critica curata da Anders Wiklund nel 2018.
Al Teatro La Fenice va in scena dal 12 al 20 giugno 2026 Enrico di Borgogna, opera in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Bartolomeo Merelli, proposta nella revisione critica curata da Anders Wiklund (2018). Si tratta della prima opera completa del compositore bergamasco, debuttata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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