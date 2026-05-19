Carmen firmata da Bieito torna in scena al Teatro La Fenice

Al Teatro La Fenice di Venezia è in programma la ripresa dello spettacolo Carmen, messo in scena nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2025-2026. La produzione, firmata dal regista Bieito, vede nuovamente il cast impegnato in questa rappresentazione. La pièce, composta da Goerges Bizet, torna così in scena in un teatro che da sempre ospita grandi opere. La rappresentazione si inserisce nel cartellone di questa stagione, offrendo al pubblico un nuovo appuntamento con il celebre melodramma.

(Adnkronos) – Carmen di Goerges Bizet torna in scena al Teatro La Fenice di Venezia, nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2025-2026. Sarà riproposta nell’affascinante e controverso allestimento firmato dal regista Calixto Bieito, con lo scenografo Alfons Flores, la costumista Mercè Paloma e il light designer Alberto Rodriguez Vega: vale a dire la produzione che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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