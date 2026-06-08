la prima estate torna il festival che apre la stagione dei concerti

La Prima Estate, alla quinta edizione, ha ripreso con il suo cartellone di concerti. Il festival include artisti internazionali, artisti italiani in esclusiva e talenti emergenti. La manifestazione si svolge all'aperto e apre ufficialmente la stagione musicale. La programmazione comprende vari generi musicali e si svolge in diverse location. La rassegna si svolge nel periodo estivo e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Riecco La Prima Estate, il festival alla quinta edizione che apre la stagione dei concerti musicali con il solito un cartellone che unisce grandi protagonisti internazionali, esclusive italiane e una forte attenzione ai talenti emergenti. L’evento si svolgerà al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore in due weekend consecutivi, dal 19 al 21 giugno e dal 26 al 28 giugno, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi. La line-up 2026 punta su nomi forti della scena internazionale come i Gorillaz, che tornano in Italia con il nuovo album, e i Twenty One Pilots. In più spiccano Richard Ashcroft, Nick Cave and The Bad Seeds e The Libertines. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Da Nick Cave ai Gorillaz, in Versilia torna La Prima Estate x.com

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