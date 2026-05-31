L’Allianz Stadium soppianta l’Olimpico e apre ai concerti | inaugurata la stagione Tutte le date in programma
L’Allianz Stadium ha aperto alla stagione dei concerti, sostituendo l’Olimpico come sede principale. La struttura ospiterà eventi musicali durante l’estate, con tutte le date in programma già annunciate. La decisione riguarda l’utilizzo dell’impianto per eventi live, ampliando la sua funzione oltre le competizioni sportive. La stagione si apre con una serie di concerti che proseguiranno nei mesi successivi, secondo il calendario stabilito dagli organizzatori.
Brahim Diaz alla Juve in prestito: c’è il gradimento del giocatore. Spalletti lo metterebbe al centro Vlahovic verso l’addio alla Juve: richieste fuori parametro. Napoli, Milan e Inter sul serbo Alisson, la Juventus torna a sperare: caos Liverpool. Ecco cosa può succedere ora Emerson Palmieri alla Juve: la nuova richiesta di Spalletti per la fascia. Ultimissime Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve-Napoli 3-0: l'Allianz Stadium canta ohi vita mia ('O surdato 'nnamurato
Notizie e thread social correlati
Il calcio femminile italiano programma il futuro: la FIGC ufficializza tutte le date della stagione 2026/27La FIGC ha reso pubblici i calendari e le date di inizio della stagione 2026/27 del calcio femminile italiano.
Leggi anche: Formazioni ufficiali Juve Bologna: le scelte di Spalletti per il match in programma stasera all’Allianz Stadium
Si parla di: Rockin’ 1000 conquista l’Allianz Stadium: mille musicisti per il più grande show rock del mondo.
Rockin’ 1000 conquista l’Allianz Stadium: mille musicisti per il più grande show rock del mondoDa un’idea dell’appassionato Zaffagnini: 200 voci, altrettanti bassi e batterie, 350 chitarre, 60 tastiere e 40 strumenti a fiato ... msn.com
Juventus, l'importanza dell'Allianz Stadium: fra ricavi record e un'eccezione in Italia, la verità sull'ampliamentoL’Allianz Stadium di Torino, stadio di proprietà della Juventus, può essere ampliato? Un approfondimento sulla situazione l’ha fornito Francesco Gianello, Facilities Management Director bianconero, ... calciomercato.com