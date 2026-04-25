A Senigallia si prepara ad accogliere la prima edizione del European Spring Rally, evento che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Durante i quattro giorni, la città ospiterà esposizioni di moto, concerti dal vivo e una parata con migliaia di motociclette nel centro. L’evento segna l’apertura ufficiale della stagione Harley-Davidson nella zona.

Sarà Senigallia ad aprire la stagione europea dei rider. Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 la città marchigiana ospiterà il primo European Spring Rally firmato Harley-Davidson, un evento pensato come punto di partenza dell’anno motociclistico tra concerti, esposizioni e raduni lungo la costa adriatica. Dopo il successo dell’European H.O.G. Rally del 2024, la casa americana torna in Italia con una manifestazione aperta a tutti, che unisce moto, intrattenimento e vita cittadina. Il cuore del rally sarà distribuito tra il centro storico e le piazze di Senigallia, dove per quattro giorni si alterneranno eventi e spettacoli. La musica dal vivo sarà uno dei pilastri del programma.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Senigallia apre la stagione Harley-Davidson: quattro giorni tra moto e concerti

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