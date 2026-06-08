Il Papa ha recitato una preghiera nella cattedrale di Santa Maria dell’Almudena, situata nel centro della capitale spagnola. Questa chiesa è considerata il principale luogo di culto mariano della città. La visita si è svolta all’interno di una cerimonia pubblica, senza ulteriori dettagli sulle parole pronunciate o sul contesto specifico.

La preghiera del Papa nella cattedrale intitolata a Santa Maria dell’Almudena, cuore mariano della capitale spagnola. Il significato del nome e dell’omaggio compiuto da Leone davanti all’immagine della Vergine patrona di Madrid. Servizio di Cristiana Caricato. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La preghiera di Papa Leone alla Vergine di Almudena. Il significato di quel luogo

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