Veglia di preghiera per la pace | il Cardinale Battaglia si unisce all' appello di Papa Leone

Nella serata di preghiera per la pace, un cardinale ha partecipato insieme ad altri fedeli all’iniziativa che richiama l’attenzione sulla necessità di un impegno condiviso. Durante l’evento, è stato citato un messaggio di Papa Leone, sottolineando che la vera pace non riguarda solo l’assenza di conflitti, ma anche un cambiamento interiore. La presenza di diverse persone ha riunito i partecipanti in un momento di riflessione collettiva.

«La pace che Gesù ci consegna non è quella che si limita a fare tacere delle armi, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi». Con queste parole, pronunciate nel messaggio Urbi et Orbi del giorno di Pasqua e rilanciata con forza nell’udienza dell’8 aprile di fronte ai drammatici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Veglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV: orario, canale, tv e streamingVeglia di preghiera per la Pace con Papa Leone XIV e Rosario: orario, canale, tv e streaming, a che ora, dove, location, luogo, Tv2000, Rai 1, oggi,... Veglia di preghiera per la pace, la Chiesa di Palermo accoglie l'appello del PapaTutte le comunità parrocchiali e religiose della città sono state invitate a radunarsi sabato 11 aprile riunendo i fedeli delle zone pastorali Anche... Temi più discussi: Veglia di preghiera dell’11 aprile. Le Chiese in Italia aderiscono all’invito del Papa; Leone XIV: l’11 aprile preghiera per la pace in piazza San Pietro; Urbi et Orbi, il Papa: Chi ha le armi, le deponga. L'11 aprile veglia di pace a San Pietro; Leone XIV: sabato 11 aprile alle 18 la veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro. Dalle Diocesi, le veglia di preghiera per la pace in unione con il Papa in tutta ItaliaA Palermo la diocesi chiama tutte le comunità parrocchiali e religiose a unirsi alla preghiera. L’arcivescovo Corrado Lorefice presiederà, alle 21 nella parrocchia di Sant’Antonino dove sono accolte ... acistampa.com Veglia per la pace: Aosta, il vescovo Lovignana invita a vivere un momento di preghiera nelle odierne messe vespertineAnche la diocesi di Aosta si unisce al Santo Padre nella supplica accorata per il dono della pace come chiesto nel giorno di Pasqua dallo stesso Leone XIV per far udire il grido di pace che sgorga da ... agensir.it TELEVISIONE: Veglia di preghiera per la Pace di Papa Leone XIV dalla basilica di San Pietro Oggi sabato 11 aprile, alle ore 18, dalla basilica di San Pietro, Tv2000 trasmetterà in diretta la preghiera per la Pace presieduta da Papa Leone XIV. - facebook.com facebook Da San Pietro, veglia di preghiera per la #pace con Papa #LeoneXIV Oggi #11aprile ore 18 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV x.com