Supplica alla Madonna di Pompei con Papa Leone | il testo integrale della preghiera

Oggi, 8 maggio 2026, si rinnova l’appuntamento con la supplica alla Madonna di Pompei, una preghiera che risale al 1883 e fu scritta dal Beato Bartolo Longo. Questa preghiera, dedicata alla Regina del Santo Rosario, viene recitata due volte all’anno e coinvolge anche il Papa, che si unisce alla devozione. La cerimonia si svolge nel contesto della tradizione religiosa dedicata alla Madonna di Pompei.

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Oggi, 8 maggio 2026 torna l'appuntamento con la supplica alla Madonna di Pompei. La Supplica alla Regina del Santo Rosario fu scritta, nel 1883, dal Beato Bartolo Longo: viene recitata due volte all'anno. Esattamente alle ore 12 dell’8 maggio e alla stessa ora nella prima domenica d’ottobre.🔗 Leggi su Salernotoday.it SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI CON BENEDIZIONE URBI ET ORBI PONTIFICIA DI OGGI 13/11/25 Notizie correlate Supplica alla Madonna di Pompei oggi 8 maggio 2026, la celebrazione con Papa Leone XIV: dove seguirla in direttaOggi, giovedì 8 maggio 2026, alle 12, si tiene la Supplica alla Madonna di Pompei: ecco il testo integrale della preghiera e dove seguirla in diretta. Pompei, Papa Leone XIV alla Supplica: un appuntamento di fede unico? Punti chiave Come influenzerà la visita di Leone XIV la devozione globale al Rosario? Perché la Supplica di Bartolo Longo ha una valenza politica... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Papa a Pompei. Don Sorrentino: La Supplica una preghiera attualissima capace ancora di commuovere i cuori dei fedeli; Tra preghiere e ultimi ritocchi, l'attesa di Pompei per la visita di Leone XIV; Papa Leone, su Tv2000 in diretta la visita a Pompei e Napoli; Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2026: il testo. Supplica alla Madonna di Pompei oggi 8 maggio 2026, la celebrazione con Papa Leone XIV: dove seguirla in direttaOggi, giovedì 8 maggio 2026, alle 12, si tiene la Supplica alla Madonna di Pompei: ecco il testo integrale della preghiera e dove seguirla in diretta ... fanpage.it Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2026: il testo integrale della preghiera e la diretta videoLa supplica alla Madonna di Pompei è una preghiera universale che viene recitata due volte l'anno: a mezzogiorno dell'8 maggio e la prima domenica del mese di ottobre. Essa ... ilmattino.it Si svolge nella mattinata di oggi la Supplica alla Madonna di Pompei, con la partecipazione di Papa Leone XIV Il testo integrale della preghiera e dove seguirla in diretta: https://fanpa.ge/j4UGy facebook #Tg2000 - La devozione alla Madonna di Pompei #7maggio #Tv2000 #MadonnaDiPompei #Rosario #Supplica #Pompei #Cattolicesimo #Preghiera #Devozione @tg2000it @santuariopompei x.com