Recentemente si è discusso della proposta di vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni, ma molti esperti ritengono questa misura inutile. La questione viene spesso affrontata con divieti anziché con interventi educativi o spiegazioni, lasciando da parte l’importanza di accompagnare i giovani verso un uso consapevole delle piattaforme digitali. La discussione si concentra sulla differenza tra proibire e accompagnare, evidenziando come spesso si preferisca il divieto piuttosto che un approccio più educativo.

Parola d’ordine? Sempre la stessa: vietare. Mai educare, spiegare, guidare alla consapevolezza, ma sempre e solo proibire. Il governo Meloni sta lavorando ad un ddl per impedire l’accesso ai social network ai minori di quindici anni. Una soluzione semplicistica, approssimativa, fondamentalmente inutile, certamente d’impatto, ma – più di ogni altra cosa – comoda: se il problema dei giovani si risolve impedendo loro l’utilizzo dei social, significa che il problema sono i social. E questo conforta e assolve gli adulti, che nell’educazione dei giovani fanno tutto quello che credono sia in loro potere: vietare. O, ancor più semplicemente, applaudire chi vieta (perché non si prendono nemmeno la responsabilità di farlo, la lasciano ai politici di turno). 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Vietare i social ai minori di 15 anni non serve assolutamente a nulla (ma serve agli adulti irresponsabili)

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