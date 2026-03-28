Un modo per ricordare tutte quelle volte che il corpo delle donne è stato ignorato dalla scienza tutte quelle volte che il dolore femminile è stato reso invisibile

Negli anni, molteplici studi hanno evidenziato come il corpo delle donne sia stato spesso trascurato dalla ricerca medica, con il dolore femminile frequentemente ignorato o minimizzato. Questa realtà si riflette in una storia di pratiche cliniche e politiche sanitarie che hanno marginalizzato le esigenze delle donne, lasciando spesso la loro salute in secondo piano e rendendo invisibili problemi che oggi si cercano di affrontare con maggiore attenzione.

T rascurata, strumentalizzata, sminuita: la storia della salute femminile è lunga e, per molto tempo, è rimasta latente, silenziosa, invisibile. È la storia di una medicina sessista costruita, per secoli, guardando quasi esclusivamente al corpo maschile. Una storia che ha continuato a vivere nei corpi delle donne, lasciando segni profondi. Il 28 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una patologia diffusa ma ancora poco riconosciuta, simbolo di molte altre malattie che la medicina ha a lungo ignorato o banalizzato. Salute mentale: perché le donne sono a rischio. guarda le foto Il corpo femminile come deviazione. Per comprendere perché tante donne continuino a ricevere diagnosi tardive o cure inadeguate, bisogna fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un modo per ricordare tutte quelle volte che il corpo delle donne è stato ignorato dalla scienza, tutte quelle volte che il dolore femminile è stato reso invisibile Articoli correlati Cathy La Torre presenta “Tutte le volte che le donne” a Bari con conferenza-spettacolo innovativo**Cathy La Torre a Bari con “Tutte le volte che le donne”: un conferenza-spettacolo emozionante, ispirante e ironico** Cathy La Torre, avvocata,... Leggi anche: «Ho incontrato di nuovo il mio ex quattro anni fa. Basta guardarci per fare partire la scintilla del sesso. È stato lui a baciarmi per primo, io volevo resistere ma niente tutte le volte che ci vediamo non ci ferma nessuno». Risponde Elena Di Cioccio After ten years of love betrayed, she divorces and marries a younger man—her ex regrets it! #drama Tutto quello che riguarda Un modo per ricordare tutte quelle... Discussioni sull' argomento In Polonia una giornata per ricordare le migliaia di suore che salvarono gli ebrei; Giornata vittime Covid, tra memoria e sfide aperte della sanità; Covid. Nursind: Dopo 6 anni lavoriamo come se ci fosse ancora; Vite ai margini, travolte dalla Storia: La vita sempre di Elena Varvello. È vero, Poste è stata risanata in modo eccellente (come altre realtà, penso a Ferrovie). Ma il ruolo dello Stato non è consegnare pacchi, così come non è gestire aziende di telecomunicazioni. Il ruolo dello Stato è garantire che i cittadini possano uscire la sera - facebook.com facebook Anziano spara alla badante e la ferisce in modo grave. E' successo questo pomeriggio in un appartamento in via Faenza, zona Barona, a Milano. L'uomo, di 92 anni, è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. La donna, 46enne rumena, è stata trasportata in x.com