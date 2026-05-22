Istat la crescita in Spagna è dieci volte superiore a quella italiana

Secondo i dati dell'Istat, la crescita economica della Spagna supera di dieci volte quella dell’Italia. Mentre l’economia spagnola mostra segnali di resistenza, la crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente non sembra aver frenato il suo sviluppo. L’Italia, invece, registra un aumento più contenuto, evidenziando una differenza rilevante tra i due paesi nel periodo considerato. I numeri riflettono le diverse dinamiche in atto nelle economie dei due stati europei.

L’economia spagnola resiste nonostante la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. La Commissione europea questa settimana ha migliorato le stime di crescita del Pil spagnolo fino al 2,4% per quest’anno: 0,1% più di quanto previsto dalla stessa commissione qualche mese fa e 0,2% in più rispetto alle previsioni dell’esecutivo di Madrid. La Spagna è l’unico paese per cui Bruxelles prevede un miglioramento delle proprie stime. Per tutta la Ue la previsione della crescita è dell’1,1% mentre per la sola zona euro è dello 0,9%. La Spagna quindi è uno dei paesi che cresceranno di più quest’anno, mantenendo l’abbrivio che il paese osserva da dopo la pandemia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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