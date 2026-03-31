Migranti fermo nave e multa per la Ong tedesca

Da imolaoggi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave di una Ong tedesca, che aveva ottenuto il permesso di attraccare a Marina di Carrara, ha deciso di non seguire l’ordine e si è fermata al largo. La decisione ha portato all’intervento delle autorità italiane, che hanno disposto il fermo della nave e una multa nei confronti dell’organizzazione. La vicenda riguarda il trasferimento di migranti e il rispetto delle procedure di sbarco.

di Francesca Galici – Se da una parte una Ong tedesca ha trovato ancora giudici che smontano i decreti del governo, come è accaduto a Medici senza frontiere con la Geo Barents, dall’altra parte un’altra nave viene sanzionata. È il caso di Sea-Watch, un’altra Ong tedesca, la cui nave omonima, la Sea-Watch 5 è stata fermata dall’amministrazione nel porto di Trapani. Il motivo è, ormai, sempre lo stesso: nonostante le fosse stato assegnato un altro porto, nello specifico quello di Marina di Carrara, la nave ha scelto arbitrariamente un altro porto. Un’azione in autonomia, che ha delle conseguenze: 20 giorni di fermo e 10mila euro di multa. “La... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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