Una nave di una Ong tedesca, che aveva ottenuto il permesso di attraccare a Marina di Carrara, ha deciso di non seguire l’ordine e si è fermata al largo. La decisione ha portato all’intervento delle autorità italiane, che hanno disposto il fermo della nave e una multa nei confronti dell’organizzazione. La vicenda riguarda il trasferimento di migranti e il rispetto delle procedure di sbarco.

di Francesca Galici – Se da una parte una Ong tedesca ha trovato ancora giudici che smontano i decreti del governo, come è accaduto a Medici senza frontiere con la Geo Barents, dall’altra parte un’altra nave viene sanzionata. È il caso di Sea-Watch, un’altra Ong tedesca, la cui nave omonima, la Sea-Watch 5 è stata fermata dall’amministrazione nel porto di Trapani. Il motivo è, ormai, sempre lo stesso: nonostante le fosse stato assegnato un altro porto, nello specifico quello di Marina di Carrara, la nave ha scelto arbitrariamente un altro porto. Un’azione in autonomia, che ha delle conseguenze: 20 giorni di fermo e 10mila euro di multa. “La... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Discussioni sull' argomento Migranti, fermo nave e multa per la Ong tedesca: Rispondiamo con una nuova missione; Migranti, nuovo fermo per Sea Watch. Annullato quello alla Geo Barents, ma la nave non c’è più; Migranti. Il Tribunale di Salerno revoca il fermo della nave di Msf; Sbarco migranti, il Tribunale di Salerno annulla terzo fermo della Geo Barents.

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++ #Libia Gli investigatori Onu: il traffico di #migranti va avanti impunito. Nuove accuse all’Italia sul caso #Almasri ++ Il Paese è in ostaggio delle milizie, che controllano tutte le istituzioni. Grazie a complicità e coperture internazionali. Indovinate di chi @dfass x.com