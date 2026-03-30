Una nave di una Ong tedesca è stata sottoposta a un fermo e a una multa, mentre un'altra organizzazione ha ottenuto un'ordinanza giudiziaria che ha respinto alcuni decreti governativi. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni tra le autorità italiane e le associazioni che operano nel Mediterraneo, con i tribunali che si sono pronunciati in modo diverso sulle misure adottate.

Se da una parte una Ong tedesca ha trovato ancora giudici che smontano i decreti del governo, come è accaduto a Medici senza frontiere con la Geo Barents, dall’altra parte un’altra nave viene sanzionata. È il caso di Sea-Watch, un’altra Ong tedesca, la cui nave omonima, la Sea-Watch 5 è stata fermata dall’amministrazione nel porto di Trapani. Il motivo è, ormai, sempre lo stesso: nonostante le fosse stato assegnato un altro porto, nello specifico quello di Marina di Carrara, la nave ha scelto arbitrariamente un altro porto. Un’azione in autonomia, che ha delle conseguenze: 20 giorni di fermo e 10mila euro di multa. “La punizione nei... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, fermo nave e multa per la Ong tedesca: “Rispondiamo con una nuova missione”

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