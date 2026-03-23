Il No è in vantaggio con il 52,5 per cento nel referendum costituzionale sulla giustizia, secondo l’ultimo instant poll di YouTrend per Sky TG24, mentre le prime proiezioni lo danno in ulteriore crescita fino al 53-54 per cento. L’affluenza si attesta intorno al 58,5 per cento a livello nazionale: il risultato di una crescita costante nel corso delle due giornate di voto e mostra una partecipazione nettamente più ampia rispetto ai referendum recenti. In alcune regioni del Centro e del Nord, come Toscana ed Emilia Romagna, si superano o si sfiorano i due terzi degli elettori, mentre nel Mezzogiorno i livelli restano più bassi ma comunque superiori a quelli registrati in altre consultazioni referendarie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sempre più vicina la vittoria del No al referendum sulla giustizia

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