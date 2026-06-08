Il partito filoeuropeo Contratto Civile ha ottenuto la maggioranza alle elezioni parlamentari in Armenia. Pashinyan si conferma al governo come primo ministro. Con questa vittoria, il partito continua a guidare il paese, che prosegue l’avvicinamento all’Europa. Le elezioni sono state vinte senza che siano stati annunciati cambiamenti significativi nella composizione del governo.

Il partito filoeuropeo Contratto Civile, già al governo in Armenia, ha vinto le elezioni parlamentari che si sono tenute nello Stato caucasico. Il risultato conferma Nikol Pashinyan come primo ministro (è in carica dal 2018) e consolida l’allontanamento del Paese dalla Russia dopo decenni in cui l’Armenia, ex repubblica sovietica, era rimasta nella sfera di influenza di Mosca. Nikol Pashinyan (Ansa). Pashinyan si è impegnato a continuare il percorso di avvicinamento all’Europa. Contratto Civile ha ottenuto il 49,81 per cento circa dei voti: Pashinyan ha dichiarato che il suo partito governerà da solo, senza alleanze. La principale formazione dell’opposizione, Armenia Forte del miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan (che ha denunciato violazioni e repressione), ha ottenuto il 23 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pashinyan si conferma premier: l’Armenia prosegue l’avvicinamento all’Europa

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