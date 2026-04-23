Come sarà la Comunità di Forlì di piazza Orsi Mangelli | ecco tutti i servizi per i cittadini

Mercoledì pomeriggio, nella sala San Luigi, si è tenuto un incontro pubblico dedicato alla Comunità di Forlì di piazza Orsi Mangelli. L’evento ha visto la partecipazione dei cittadini e aveva lo scopo di illustrare i progressi fatti e i futuri sviluppi del progetto. La riunione ha fornito informazioni sui servizi previsti e sui passi successivi per la realizzazione della struttura destinata a rafforzare i servizi per la comunità.

La sala San Luigi ha ospitato mercoledì pomeriggio l’incontro aperto alla cittadinanza “La Casa della Comunità di Forlì prende forma”, un appuntamento pubblico pensato per condividere con la comunità il percorso compiuto finora e i prossimi passi di un progetto che punta a rendere sempre più.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: I servizi per i cittadini. Ecco la Casa di comunità "Strada per la casa di riposo Orsi Mangelli chiusa per il Carnevale"Segnalo che domenica 1 marzo la strada che porta a Vecchiazzano, dalla rotonda proprio adiacente all'ingresso della Casa di Riposo Orsi Mangelli era... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forlì, ecco come sarà la Casa della comunità. Progetto da 12 milioni; Come sarà la futura Casa della comunità: spazi partecipati, disegnati ascoltando le esigenze del Terzo Settore; Forlì, presentata la futura Casa della Comunità: un progetto condiviso con la città; La Casa della Comunità prende forma: incontro aperto il 22 aprile a Forlì. Forlì, ecco come sarà la Casa della comunità. Progetto da 12 milioniFine lavori entro l'anno per il polo che grazie ai fondi PNRR radunerà numerosi servizi socio-sanitari dentro un unico edificio. Comune, Ausl Romagna e tanti cittadini a confronto, a conclusione del p ... rainews.it Forlì, presentata la futura Casa della Comunità: un progetto condiviso con la cittàConcluso il percorso partecipativo per la struttura finanziata dal PNRR: integrazione tra sanità e sociale entro la fine del 2026 ... forli24ore.it A Forlì una Casa dove la comunità si sente a casa Mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso la Sala San Luigi in Via Nanni 14, Forlì, si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza “La Casa della Comunità di Forlì prende forma”, un appuntamento - facebook.com facebook