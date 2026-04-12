Pegognaga | lo sport diventa scuola di vita con un nuovo patto sociale

A Pegognaga, le associazioni sportive che si occupano di calcio, nuoto, volley e karate hanno firmato un accordo con il Comune e la parrocchia. L’obiettivo è creare un progetto condiviso che promuova valori educativi legati allo sport. L’intesa mira a rafforzare il ruolo delle attività sportive come strumento di educazione e crescita per i giovani del territorio.

A Pegognaga, le principali realtà sportive locali — che spaziano dal calcio al nuoto, passando per il volley e il karate — hanno siglato un accordo strategico con l’amministrazione comunale e la parrocchia per lanciare un manifesto educativo. L’iniziativa mira a trasformare la pratica agonistica in un percorso di crescita umana, mettendo al centro i valori del rispetto, della fiducia e dell’accoglienza. Il progetto non nasce dal nulla, ma affonda le sue radici nel lavoro di squadra già messo in campo lo scorso anno. In quel periodo, le diverse discipline hanno iniziato a dialogare tra loro, riuscendo a superare i confini solitamente rigidi che separano una società dall’altra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pegognaga: lo sport diventa scuola di vita con un nuovo patto sociale Pegognaga: il lavoro per il decoro diventa riscatto socialeIl comune di Pegognaga avvia un progetto per il decoro urbano e l’inclusione lavorativa, basato sull’articolo 14 della Legge Biagi, con l’obiettivo... Leggi anche: Scuola Perez, con il progetto "TumìAmì" lo sport diventa inclusione