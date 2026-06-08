L’Italia ha vinto anche contro la Grecia, con un punteggio di 1-0, dopo aver già battuto il Lussemburgo. La partita si è conclusa con un gol segnato nel primo tempo, senza ulteriori reti nel secondo. La squadra italiana ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, ottenendo così due vittorie consecutive. La sfida si è svolta senza episodi particolarmente eclatanti o interventi disciplinari significativi.

“ Per ogni fine c’è un nuovo inizio”. Così scriveva Antoine de Saint-Exupéry ne Il piccolo principe, un concetto che attraversa molti ambiti della vita, e che trova spesso conferma anche nello sport: dopo la doccia fredda subita a Zenica, che ha condannato l’Italia alla terza esclusione consecutiva da un Mondiale, il messaggio espresso da Baldini, al momento del suo arrivo sulla panchina azzurra come CT ad interim, era stato chiaro: “ Alle amichevoli contro Lussemburgo, Grecia, porterò solo giocatori dell’Under 21 “. E così ha fatto, convocando 24 giocatori, dei quali 23 ancora eleggibili per l’Under 21, con Gianluigi Donnarumma unico elemento fuori quota del gruppo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - La nuova Italia fa 2 su 2: dopo il Lussemburgo, battuta anche la Grecia per 0-1

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