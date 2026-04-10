Scelto il nuovo Ct Italia il nome a sorpresa dopo il ko | debutto con Grecia e Lussemburgo

Dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia, che ha concluso il percorso di qualificazione al Mondiale 2026, la Nazionale italiana annuncia la scelta del nuovo commissario tecnico. La squadra si prepara ora a un periodo di transizione, con il debutto previsto contro Grecia e Lussemburgo nel prossimo ciclo di partite ufficiali. La vicenda si inserisce in un momento di cambiamenti per il team, alla ricerca di una nuova guida tecnica.

La Nazionale italiana si prepara a una fase di transizione dopo l’uscita di scena dal percorso di qualificazione al Mondiale 2026, maturata al termine della gara disputata in Bosnia e decisa ai calci di rigore. L’esito del match ha innescato valutazioni immediate ai vertici federali, con l’obiettivo di definire in tempi rapidi una nuova guida tecnica e un indirizzo operativo per i prossimi impegni, a partire dalle amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. La scelta per la panchina, destinata a gestire questa prima fase, è ricaduta su un profilo reduce da una crescita professionale molto rapida. Nell’arco di una stagione, il tecnico è... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Scelto lui”. Nuovo Ct Italia, finalmente c’è il nome! Esordirà contro Grecia e LussemburgoIl panorama del calcio italiano sta attraversando una fase di profonda riflessione e cambiamento radicale a seguito della recente e dolorosa...

Italia, Baldini sarà il ct degli azzurri con Lussemburgo e Grecia. Il comunicato ufficialedi Francesco SpagnoloItalia, sarà Silvio Baldini a guidare gli azzurri con Lussemburgo e Grecia.

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Scelto il nuovo CT della Nazionale: ha 41 anni e viene dal NapoliC’è un momento preciso in cui un progetto smette di essere un’idea e diventa qualcosa di concreto e, per San Marino, quel momento sembra essere arrivato ... juventusnews24.com

Chi è Silvio Baldini, il nuovo ct della Nazionale per solo due partiteIn attesa dell’elezione del nuovo presidente della Figc e della scelta del tecnico che dovrà guidare la rinascita della Nazionale, si è scelto un traghettatore per le amichevoli di giugno. Vediamo c ... ilgiornale.it

Wizz Air ha scelto l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle come sua settima base italiana, lanciando la sfida a Ryanair. L'investimento, pari a circa 200 milioni di euro, porterà due aeromobili Airbus del vettore ungherese a Torino e creerà 80 posti di lavoro diretti - facebook.com facebook

#Leonardo, fuori Cingolani: il governo #Meloni ha scelto come nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani, "uno specialista dei missili" in quanto Ad di MBDA Italia, sottolinea Massimo Intropido (Ricerca e Finanza), che ritiene la scelta del #governo "un s x.com