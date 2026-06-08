Un centauro è deceduto dopo aver perso il controllo della moto e averla schiantata contro un’auto. L’incidente è avvenuto in mattinata in una strada principale della città costiera. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’era già più nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e le operazioni di ricostruzione della dinamica. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 8 giugno 2026 – Periodo davvero buio per la città costiera che, oggi, ha dovuto registrare la perdita di un’altra vita umana, un motociclista 55enne residente nel fermano, morto in seguito alle gravissime lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la Faleriense, all’altezza della rotatoria della zona industriale sud. L’impatto violentissimo contro un’auto, ha fatto sì che la moto venisse disintegrata e che per il motociclista risultassero inutili i soccorsi, troppo gravi erano stati i traumi riportati. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 e fin da subito le condizioni del centauro erano parse gravi tanto che i soccorritori del 118 hanno anche allertato l’eliambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La moto si disintegra contro un’auto, muore centauro

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