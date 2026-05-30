Un motociclista ha perso la vita in un incidente avvenuto in una curva, quando la moto si è scontrata con un'auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato e ha coinvolto una Ducati. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro.

Camugnano (Bologna), 30 maggio 2026 – L’uscita in sella alla sua Ducati per trascorrere il sabato pomeriggio si è trasformata in tragedia per Z.A, motociclista di 60 anni, residente a Ferrara. L’uomo è deceduto sul posto a seguito delle gravi ferite riportate nello scontro con un’autovettura, ieri intorno alle 16.30. L’incidente è avvenuto sulla Strada provinciale 40, all’altezza della località Bargi-Pianacci (Camugnano). Secondo quanto inizialmente ricostruito dai carabinieri della stazione di Vergato, lo scontro si è verificato mentre il 60enne era in sella alla propria moto e stava percorrendo la provinciale in direzione del passo dello Zanchetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moto si schianta contro auto in curva, incidente fatale per il centauro

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Incidente Milano, con una Porsche Spyder si schianta contro auto in sosta: morto 21enne

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