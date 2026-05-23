Schianto auto-moto a Maggianico | muore il centauro

Da leccotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista è deceduto nel pomeriggio di sabato 23 maggio in un incidente avvenuto lungo corso Emanuele Filiberto, nel quartiere di Maggianico a Lecco. L’incidente ha coinvolto anche un’auto, ma i dettagli sulla dinamica non sono ancora stati chiariti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dal centauro si sono rivelate fatali. La strada è stata chiusa per i rilievi.

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Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 23 maggio lungo corso Emanuele Filiberto, nel quartiere di Maggianico a Lecco. Il centauro si è scontrato con un’automobile all’incrocio con via Carlo Gomez, regolato da semaforo.I soccorsi in corso Emanuele FilibertoL’allarme è scattato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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