Schianto auto-moto a Maggianico | muore il centauro

Notizia in breve

Un motociclista è deceduto nel pomeriggio di sabato 23 maggio in un incidente avvenuto lungo corso Emanuele Filiberto, nel quartiere di Maggianico a Lecco. L’incidente ha coinvolto anche un’auto, ma i dettagli sulla dinamica non sono ancora stati chiariti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dal centauro si sono rivelate fatali. La strada è stata chiusa per i rilievi.