la minetti fa il festino alla sinistra

Una testimone, chiamata dal notaio, ha dichiarato di non aver mai partecipato né saputo di cene eleganti al ranch, contraddicendo le affermazioni dell’ex consigliera lombarda coinvolta in una campagna contro di lei. La testimonianza si aggiunge alle recenti polemiche sulla vicenda, mentre la politica si prepara a ulteriori sviluppi. Nessuna conferma ufficiale sulla presenza o meno dell’ex consigliera alle cene, e il caso continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Cade un’altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l’ex consigliera lombarda graziata dal Colle: la super testimone dal notaio dice di non saper nulla delle «cene eleganti» al ranch. La maxi causa di Cipriani al «Fatto» avviata negli Usa si fa pesante. La telenovela che ha per protagonista Nicole Minetti ci riserva ogni giorno una sorpresa. È di ieri la notizia che Graciela, la famosa massaggiatrice del Gin Tonic, il ranch di Punta dell’Est in Uruguay dove si sarebbero tenute le presunte «cene eleganti» dell’ex igienista dentale, si è rimangiata tutto. La «gola profonda« del Fatto quotidiano, ovvero la fonte che ha dato vita alla campagna del quotidiano contro la grazia a Minetti, è talmente profonda che è sparita. 🔗 Leggi su Laverita.info

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