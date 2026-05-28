Se alla sinistra il taser fa più paura delle pandillas

Da ilgiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giorni fa, si è svolta in Comune una commissione Sicurezza dedicata all’eventuale utilizzo del taser da parte della polizia locale. Durante l’incontro, i partecipanti hanno discusso della possibilità di adottare questa pistola elettrica, mentre alcuni presenti hanno espresso preoccupazioni sulla sua applicazione. La riunione si è concentrata sui dettagli tecnici e sulle modalità di impiego del dispositivo.

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Due giorni fa in Comune è andata in scena una surreale commissione Sicurezza sull'adozione del taser per la polizia locale. Una manciata di ore dopo, mentre i microfoni della commissione fumavano ancora per lo scambio di fuoco, un ragazzo di 22 anni, italiano di seconda generazione, è stato ammazzato con un coccio di bottiglia alla stazione di Certosa. La questione di dotare i ghisa della pistola a impulsi elettrici ha scatenato un dramma in pancia (e di pancia) alla sinistra che ha continuato a sollevare dubbi, perplessità, cavilli, l'ha buttata anche sui danèe pur di non dire sì. E dire che nella notte si consumava l'ennesima aggressione tra giovani armati di coltelli e vetri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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