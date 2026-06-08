La mille miglia torna a Este con la prova a cronometro

Notizia in breve

Mercoledì 10 giugno, Este ospiterà il passaggio della Mille Miglia, la storica gara automobilistica che si svolge dal 9 al 13 giugno. La città sarà attraversata durante la prova a cronometro, una delle tappe del percorso. La manifestazione coinvolge veicoli d’epoca e moderni, e si svolge su tratti di strada pubblica. La corsa attraversa varie località italiane, con il passaggio di auto di prestigio e di collezionisti.