La mille miglia torna a Este con la prova a cronometro
Mercoledì 10 giugno, Este ospiterà il passaggio della Mille Miglia, la storica gara automobilistica che si svolge dal 9 al 13 giugno. La città sarà attraversata durante la prova a cronometro, una delle tappe del percorso. La manifestazione coinvolge veicoli d’epoca e moderni, e si svolge su tratti di strada pubblica. La corsa attraversa varie località italiane, con il passaggio di auto di prestigio e di collezionisti.
Mercoledì 10 giugno la città di Este sarà protagonista del passaggio della Mille Miglia, una delle competizioni automobilistiche più celebri e prestigiose al mondo, in programma dal 9 al 13 giugno. Durante la seconda tappa della manifestazione, che collegherà Padova a Montecatini Terme, oltre 400. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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La Mille Miglia torna a Este! Mercoledì 10 giugno la città accoglierà il passaggio di una delle competizioni automobilistiche più affascinanti e prestigiose al mondo. Oltre 400 auto storiche attraverseranno il territorio atestino nell'ambito della seconda tapp - Facebook facebook
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