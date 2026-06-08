La mille miglia torna a Este con la prova a cronometro

Da padovaoggi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 10 giugno, Este ospiterà il passaggio della Mille Miglia, la storica gara automobilistica che si svolge dal 9 al 13 giugno. La città sarà attraversata durante la prova a cronometro, una delle tappe del percorso. La manifestazione coinvolge veicoli d’epoca e moderni, e si svolge su tratti di strada pubblica. La corsa attraversa varie località italiane, con il passaggio di auto di prestigio e di collezionisti.

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Mercoledì 10 giugno la città di Este sarà protagonista del passaggio della Mille Miglia, una delle competizioni automobilistiche più celebri e prestigiose al mondo, in programma dal 9 al 13 giugno. Durante la seconda tappa della manifestazione, che collegherà Padova a Montecatini Terme, oltre 400. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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