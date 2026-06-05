Mercoledì 10 giugno si svolgerà il passaggio della Mille Miglia a Bondeno. La corsa, considerata tra le più celebri al mondo, attirerà numerosi appassionati e spettatori nella località. L’evento rappresenta un’occasione unica per la città di ospitare questa storica competizione automobilistica. La manifestazione prevede il transito di veicoli d’epoca lungo un percorso già stabilito, con l’arrivo e la partenza in diverse tappe lungo il tragitto.

ll fascino intramontabile della corsa più bella del mondo. Bondeno si prepara a vivere, mercoledì 10 giugno, il passaggio della 1000 Miglia. La soddisfazione tra le mura del municipio è tangibile."Quest’anno, dopo tanti anni, la Mille Miglia torna a Bondeno come intertappa – annuncia con orgoglio il sindaco, Simone Saletti –. Parliamo della corsa più bella del mondo, un’opportunità straordinaria per vedere da vicino macchine uniche. Per questo ci tengo a ringraziare di cuore gli sponsor Bertani e Padana Escavazioni, che copriranno totalmente i costi organizzativi dell’evento, e Nicola Borsetti per averci dato questa eccezionale possibilità". A curare la complessa macchina organizzativa è lo Studio Borsetti, partner storico della manifestazione bresciana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercoledì torna la Mille Miglia. Saletti: "Un’occasione unica"

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