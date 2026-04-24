Auto d’epoca passione per i motori e solidarietà | Forlì accoglie la seconda edizione del Tour della Romagna

uto d’epoca, passione per i motori, cultura, conoscenza del territorio e solidarietà in un percorso anche di attenzione verso persone in difficoltà. Così sabato 25 aprile Forlì accoglie la seconda edizione del “Tour della Romagna” di auto storiche, comprese eccellenze del territorio, nel raduno.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Contenuti utili per approfondire

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