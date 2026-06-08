La Mille Miglia 2026 passa da Pisa | percorso e modifiche alla viabilità

Notizia in breve

Il 11 giugno la Mille Miglia 2026 attraverserà Pisa. La corsa, che partirà da Brescia il 9 giugno e arriverà a Padova, passerà anche da Montecatini il 10 giugno. Le strade cittadine saranno soggette a modifiche alla viabilità e chiusure temporanee durante il transito delle auto. La manifestazione coinvolgerà diverse vie e saranno in vigore restrizioni per consentire il passaggio della carovana.