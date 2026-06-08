La Mille Miglia 2026 passa da Pisa | percorso e modifiche alla viabilità
Il 11 giugno la Mille Miglia 2026 attraverserà Pisa. La corsa, che partirà da Brescia il 9 giugno e arriverà a Padova, passerà anche da Montecatini il 10 giugno. Le strade cittadine saranno soggette a modifiche alla viabilità e chiusure temporanee durante il transito delle auto. La manifestazione coinvolgerà diverse vie e saranno in vigore restrizioni per consentire il passaggio della carovana.
La Mille Miglia passerà ancora una volta da Pisa il prossimo 11 giugno. La 44ª edizione prenderà il via martedì 9 giugno da Brescia, con destinazione Padova, mentre il giorno successivo raggiungerà Montecatini. La terza tappa, giovedì prossimo, dalla città termale vedrà le vetture storiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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