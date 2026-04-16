Strage di Primavalle Meloni e il ricordo dei fratelli Mattei | memoria contro la violenza ideologica

Il 16 aprile 1973, due fratelli di 10 e 22 anni sono morti in un incendio nella loro abitazione, rimasti intrappolati e trovati abbracciati mentre cercavano di sfuggire alle fiamme. Questa tragedia si inserisce in un contesto di violenza politica nella zona di Primavalle, dove si sono verificati atti violenti e intimidazioni. Recentemente, il ricordo di quei momenti è stato richiamato da alcune figure pubbliche nel corso di iniziative pubbliche dedicate alla memoria.

"Dieci e 22 anni. Avevano queste età Stefano e Virgilio Mattei il 16 aprile 1973, quando rimasero uccisi, bruciati vivi di notte nella loro casa, stretti in un abbraccio mentre cercavano di salvarsi. Due vite innocenti spezzate in modo atroce senza alcuna ragione, se non l'odio politico e ideologico di chi appiccò quel rogo: tre militanti di Potere Operaio che volevano intimidire Mario Mattei, padre di Stefano e Virgilio, 'colpevole' solo del suo impegno politico. Una tragedia che segna una delle pagine più buie degli anni di piombo e che ci mostra dove può arrivare la violenza quando sostituisce il confronto". È questo quanto scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Strage di Primavalle, Meloni e il ricordo dei fratelli Mattei: memoria contro la violenza ideologica Notizie correlate Meloni: “Il ricordo è il fondamento di una memoria nazionale condivisa”Questa mattina, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’Aula di Montecitorio... Leggi anche: Il ricordo di Zoe Trinchero al presidio contro la violenza di genere: