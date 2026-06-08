Rheinmetall ha firmato un contratto da 5,7 miliardi di euro con l’esercito rumeno, rafforzando la propria presenza nel settore della difesa in Europa. La commessa riguarda forniture e servizi legati alle forze armate di quel paese, contribuendo anche alla crescita del settore difensivo italiano. La firma di questo accordo rappresenta un passo importante per l’azienda tedesca nel mercato europeo, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti della commessa.

Rheinmetall consolida la propria posizione nella difesa europea con una commessa da 5,7 miliardi di euro firmata con l’esercito rumeno. Il contratto copre mezzi terrestri, difesa aerea, munizioni e unità navali, confermando la capacità del gruppo tedesco di proporsi come fornitore integrato su più segmenti operativi. L’operazione rafforza il ruolo di Rheinmetall in un mercato della difesa sempre più orientato a programmi ampi, nei quali piattaforme, sistemi di protezione e produzione industriale avanzano insieme. L’accordo rientra nel programma Safe, lo strumento pensato per sostenere il rafforzamento delle capacità di difesa attraverso investimenti comuni e maggiore cooperazione industriale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Formiche.net - La maxi commessa rumena spinge Rheinmetall e valorizza anche l’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Renzi: la maxi-patrimoniale spinge i capitali fuori dall’ItaliaRenzi ha dichiarato che una tassazione elevata sui patrimoni potrebbe spingere i capitali all’estero, causando un allontanamento di risorse...

La pietra serena è un affare. Commessa da 13 milioni. Firenze punta sulla produzione tipica di Firenzuola per la nuova tramvia. Lavoro per 100 persone ed è nato un consorzio che valorizza il territorioLa pietra serena di Firenzuola rappresenta un settore in crescita, con una commessa da 13 milioni di euro destinata alla produzione di elementi per...

Si parla di: Rheinmetall, maxi accordo con la Romania: commessa da 5,7 miliardi e ruolo centrale per l’Italia nella difesa aerea.

Rheinmetall, maxi accordo con la Romania: commessa da 5,7 miliardi e ruolo centrale per l’Italia nella difesa aereaRheinmetall Italia entra nella maxi commessa con la Romania: contratto da 981,95 milioni per sistemi Skynex, Skyranger 35 e Millenium destinati alla difesa aerea. infodifesa.it

Rheinmetall: la Romania ordina veicoli Lynx, navi e sistemi di difesa aerea per 5,7 miliardi di euroLa Romania affida a Rheinmetall un pacchetto da 5,7 miliardi di euro per Lynx, Skyranger, munizioni e navi, nell’ambito del programma europeo SAFE. difesaonline.it