Come può la tassazione dei ricchi danneggiare i servizi per i poveri?. Quale soglia fiscale impedisce ai grandi capitali di fuggire all'estero?. Cosa propone Renzi per aumentare il gettito senza colpire i patrimoni?. Perché ridurre le tasse ai meno abbienti garantirebbe la sanità pubblica?.? In Breve Tassazione patrimoniale oltre il 70% causerebbe esodo verso Svizzera o Lussemburgo.. Soglia fiscale ideale proposta tra il 50% e il 55% per i ricchi.. Obiettivo aumentare gettito mantenendo i grandi contribuenti sul territorio nazionale.. Strategia prevede riduzione tasse per le fasce meno abbienti della popolazione..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Renzi: la maxi-patrimoniale spinge i capitali fuori dall’Italia

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