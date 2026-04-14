La pietra serena è un affare Commessa da 13 milioni Firenze punta sulla produzione tipica di Firenzuola per la nuova tramvia Lavoro per 100 persone ed è nato un consorzio che valorizza il territorio

La pietra serena di Firenzuola rappresenta un settore in crescita, con una commessa da 13 milioni di euro destinata alla produzione di elementi per la nuova tramvia di Firenze. La realizzazione di questa commessa coinvolge circa 100 lavoratori e ha portato alla creazione di un consorzio dedicato alla valorizzazione del territorio. Le lastre e i manufatti in pietra sono stati impiegati in negozi internazionali e boutique di alta moda, contribuendo alla notorietà del materiale.

La pietra serena di Firenzuola continua a collezionare successi. Le sue lastre grigie e i suoi manufatti hanno impreziosito i negozi della Apple in tutto il mondo e le decine di boutique dello stilista Stefano Ricci. Ma da secoli Firenze è committente speciale. Ai tempi dei Medici, certo, ma anche ai giorni d’oggi. Le pietre utilizzate per la pavimentazione nei lavori della tramvia, nella zona di piazza Beccaria e dei viali circostanti, cordoli e marciapiedi compresi, vengono tutte dall’Alto Mugello, dai monti di Firenzuola. A un’azienda firenzuolina, la Pietra Serena Group, che ha poi costituito un apposito consorzio, coinvolgendo altre aziende, è stato affidato il maxi appalto proprio relativo alla tramvia per un importo di 13 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pietra serena è un affare. Commessa da 13 milioni. Firenze punta sulla produzione tipica di Firenzuola per la nuova tramvia. Lavoro per 100 persone ed è nato un consorzio che valorizza il territorio Tramvia Firenze, il punto dopo un anno di cantieri: “A breve altri 100 operai al lavoro”Firenze, 26 gennaio 2026 - L'obiettivo è procedere spediti con i lavori della tranvia, recuperare i ritardi accumulari e finire il prima possibile. Posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai: investimento da 120 milioniÈ stata posata oggi (martedì) la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai al Portello.