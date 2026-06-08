La maturità si dimostra solo in un’aula d’esame?

Due studenti hanno condiviso l’esperienza di un’iniziativa legata alla maturità, organizzata e vissuta da loro stessi. La testimonianza è stata resa nota con un ringraziamento ai compagni di classe che hanno fornito supporto. Non sono stati forniti dettagli su modalità, contenuti o esiti dell’evento, né su eventuali collegamenti con l’esame di stato.

Riceviamo e pubblichiamo il racconto dell’iniziativa organizzata e vissuta da due giovani maturandi, Maira Guarino, e Antonio Serpico con ringraziamento ai ragazzi della 5G che li hanno supportati. L’8 giugno, primo giorno di “non scuola”, abbiamo scelto di fare qualcosa di diverso: donare il sangue. Un gesto semplice, ma che per noi ha rappresentato il modo più autentico di entrare nell’età adulta. Per mesi ci siamo preparati all’Esame di Maturità. Abbiamo studiato storia, letteratura, scienze e filosofia. Tra le pagine affrontate durante l’anno, una domanda di Immanuel Kant ci ha accompagnati più di altre: che valore ha un’azione morale se non è orientata al bene dell’altro? Un interrogativo che ci ha portati a riflettere sul senso concreto della solidarietà e del vivere in comunità. 🔗 Leggi su Tpi.it

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