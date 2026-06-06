Otto mila studenti stanno affrontando gli esami di maturità. Alcuni hanno già iniziato a ripassare, altri preferiscono studiare in gruppo con compagni più preparati, mentre altri ancora si affidano alla fortuna. Le attività più frequenti tra i maturandi sono il ripasso, le feste e la moda. Non sono stati segnalati eventi particolari o variazioni rispetto agli anni precedenti. La preparazione varia da studente a studente, con approcci diversi all’esame.

C’è chi ha già organizzato il ripasso, chi confida nello studio di gruppo coi compagni più bravi e chi spera solo "in tanta fortuna". È ormai conto alla rovescia per la maturità 2026: l’esame più temuto entra nella sua fase più intensa. A Firenze sono 7.891 gli studenti chiamati a sostenere la prova conclusiva del percorso scolastico: 7.661 interni e 230 esterni, distribuiti tra 219 commissioni. I nomi dei commissari e dei presidenti sono consultabili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, passaggio che ogni anno segna uno spartiacque psicologico tra i ragazzi. Insomma, ormai manca poco davvero. "Tutto procede bene – dice Luciano Tagliaferri, dirigente dell’Usr Toscana –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità per 8mila ragazzi. Ripasso, feste e moda. Così si prepara l’esame

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